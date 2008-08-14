Франція готує новий проект резолюції РБ ООН про конфлікт у Грузії
08:53, 14 серпня 2008Світ
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Включать принципи, узгоджені Саркозі
|Ніколя Саркозі
Про це повідомив головуючий цього місяця в Раді Безпеки представник Бельгії при ООН Ян ГРАУЛС, зазначає радіо “Свобода”.
Проект резолюції повинен включити основні принципи врегулювання конфлікту, узгоджені Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ з Москвою і Тбілісі.
Цей план був схвалений у середу міністрами закордонних справ країн-членів Євросоюзу, які також домовилися про направлення спостерігачів ЄС у зону конфлікту в Грузії.
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