Франція готує новий проект резолюції РБ ООН про конфлікт у Грузії

Франція готує новий проект резолюції Ради безпеки ООН про російсько-грузинський конфлікт.

Про це повідомив головуючий цього місяця в Раді Безпеки представник Бельгії при ООН Ян ГРАУЛС, зазначає радіо “Свобода”.

Проект резолюції повинен включити основні принципи врегулювання конфлікту, узгоджені Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ з Москвою і Тбілісі.

Цей план був схвалений у середу міністрами закордонних справ країн-членів Євросоюзу, які також домовилися про направлення спостерігачів ЄС у зону конфлікту в Грузії.