15 тисяч російських військових знаходяться зараз на території Грузії

П`ятнадцять тисяч російських військовослужбовців знаходяться зараз на території Грузії. Про це сьогодні повідомила телекомпанія CNN з посиланням на представників американської адміністрації. Йдеться про солдатів, які дислоковані на території двох невизнаних республік в Грузії, - Південній Осетії і Абхазії.

За даними Пентагону, з початку бойових дій минулого тижня в регіон були введені, як мінімум, 8-10 тисяч військовослужбовців. При цьому в Білому домі стурбовані тим, що реальні рамки військової операції Росії залишаються неясними.

Коментарів з боку російських властей до оприлюднених цифр поки не надходило, відзначає Эхо Москвы.