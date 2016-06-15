Дружина стрілка з Орландо знала про його наміри влаштувати стрілянину - ЗМІ

Про це повідомляє NBC News з посиланням на неназваних співробітників правоохоронних органів, преедает РБК.

Причиною звинувачень може стати те, що Нур Матін не повідомила владі про плани чоловіка, хоча знала про них. Остаточне рішення з цього питання поки не прийнято, зазначає телеканал.

Читайте такожВідомі будівлі світу забарвилися в кольори веселки в пам'ять про жертв теракту в гей-клубі Флориди (фото)

За даними NBC, Матін розповіла ФБР, що була у магазині зі своїм чоловіком, коли він купував боєприпаси і кобуру. Один раз вона підвезла його до клубу Pulse, де і стався теракт, так як Омар Матін хотів оглянути його.

Про те, що Нур Матін може стати фігурантом справи, повідомляє ABC News. За словами джерел телеканалу, вона стверджує, що намагалася відрадити чоловіка від нападу. Спочатку, кажуть співрозмовники ABC, Матін не йшла на контакт зі слідчими, однак погодилася співпрацювати після того, як на неї чинили тиск.

Як повідомляв УНІАН, кількість жертв теракту склала 49 осіб. Нападник був також убитий. Інцидент став найбільшим за кількістю жертв у подібних злочинах в історії США.