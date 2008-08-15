Коли Росія піде з Грузії, не знає навіть її Генштаб

Генштаб Збройних сил РФ поки що не може назвати дату початку виведення російських військ із зони конфлікту в Південній Осетії, триває планування, повідомив у четвер заступник начальника Генерального штабу Анатолій Ноговіцин.

"Необхідні розпорядження Верховний головнокомандуючий з цього питання дав, доручення міністерству оборони теж. Нині відбувається планування. Воно передбачає безліч чинників. Сьогодні назвати дату, коли ми почнемо виведення, я просто не готовий", - сказав Ноговіцин на прес-конференції в РІА “Новости”.

"План поки що не затверджений", - додав він.

За словами Ноговіцина, перше, що зробила Росія - припинила нарощувати угруповання.

"Ті війська, які вантажилися, зупинені і повернені в пункти постійної дислокації", - повідомив він.

Заступник глави Генштабу зазначив, що взяти і розвернути війська на 180 градусів непросто, вони потребують підготовки до маршу.

Крім того, додав він, є ще цілий ряд чинників, які вимагають певного часу.

"У нас є нормативи із цього приводу - з підготовки таких заходів", - сказав Ноговіцин.

За його словами, йде планування операції з виведення надмірних військ і техніки. Він наголосив, що на ухвалення цього рішення впливає безліч чинників.