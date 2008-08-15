До Грузії їде Меркель

Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ прибуде у суботу, 16 серпня, до Грузії для проведення переговорів з президентом країни Михайлом СААКАШВИЛИ з метою врегулювання конфлікту між Тбілісі і Москвою.

За словами представників Німеччини, А.Меркель постарається запобігти відновленню військових дій в зоні грузино-осетинського конфлікту, передає Газета.ru.

Як повідомлялося, з цією ж метою до Грузії прибуде Держсекретар США Кондоліза РАЙС.