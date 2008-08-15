США погрожують переглянути військову взаємодію з Росією

Міністр оборони США Роберт ГЕЙТС заявив 14 серпня про відмову США від участі в міжнародних військово-морських навчаннях FRUKUS-2008, повідомляє France Presse. Крім того, Р.ГЕЙТС повідомив про відміну сільних американо-канадсько-російських навчань "Зоркий орел" (Vigilant Eagle), які повинні були початися 20 серпня.

Міністр попередив, що найближчим часом Міністерство оборони США перегляне весь спектр військової взаємодії з Росією, і результат цього перегляду залежить від дій Росії в майбутні дні, передає Лента.ру.

В той же час заступник начальника Генштабу Збройних сил РФ Анатолій НОГОВІЦИН на прес-конференції 14 серпня заявив, що Росія не відмовляється від проведення навчань FRUKUS-2008. За його словами, "ніяких не прийнято рішень, що заперечують сам факт проведення подібного заходу". "Поки що лише одна сторона, і то не дуже виразно, заявила про можливий варіант. Інші держави, за нашими даними, старанно готуються", - заявив А.НОГОВІЦИН.

У призначених на 15-23 серпня військово-морських навчаннях FRUKUS-2008 повинні взяти участь кораблі Росії, Франції, США і Великої Британії. Навчання повинні пройти в Японському морі і акваторії Владивостокського порту, крім того, вони включають наземний етап у Владивостоку.