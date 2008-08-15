Представнику РФ в ООН подобається нова резолюція щодо Південної Осетії

Постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін висловив задоволення новим проектом резолюції щодо ситуації в Південній Осетії, який підготувала Франція, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

"Я вважаю за можливе, що резолюція буде незабаром прийнята", - наводить слова постпреда агентство.

Водночас Чуркін відзначив, що поки не може повною мірою підтримати проект резолюції, оскільки в ньому все ще присутні спірні пункти, що вимагають уточнення. Крім того, він заявив, що "є пункти, які російській стороні хотілося б додати в проект". Які саме пункти необхідно додати, постпред не уточнив. Нагадаємо, що раніше Чуркін категорично відкинув перший проект резолюції, заявивши, що в тому проекті не було "ані слова про грузинську агресію і вчинені Грузією злочини".

Як розповів агентству один із західних дипломатів, прогрес в переговорах щодо резолюції дійсно є. Він також висловив надію на те, що проект резолюції зрештою буде схвалений до кінця цього тижня.

Нагадаємо, новий проект резолюції враховує шість принципів врегулювання конфлікту, вироблені в ході зустрічі президента РФ Дмитра Медведєва і президента Франції Ніколя Саркозі. Це, перш за все, невідкладне укладення перемир`я, дотримання територіальної цілісності Грузії і відновлення статусу території Грузії за станом на момент початку конфлікту.