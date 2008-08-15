Міністр оборони США: Росія намагається повернути статус супердержави

Російська Федерація окупувала територію Грузії через її прагнення вступити в НАТО.

Про це в інтерв`ю каналу CNN заявив міністр оборони США Роберт ГЕЙТС.

«Росія заявляє, що захищала жителів Південної Осетії і Абхазії, насправді метою Москви було покарати Грузію. І зовсім не за сутички з сепаратистами, а за той політичний курс, який обрала країна. Це курс на північноатлантичні структури, і що найголовніше - на будівництво демократичної держави», - сказав Р.ГЕЙТС.

За його словами, це був сигнал всім державам пострадянського простору.

«Росія намагається повернути собі статус супердержави. Москва попередила – навіть не намагайтеся вийти з-під російського впливу», - додав він.

За його словами, ця ситуація вплине на імідж Росії. Він додав, що залежно від того, як розвиватимуться події в цьому регіоні, стане ясно, як США вибудовуватимуть відносини з Москвою.

Р.ГЕЙТС також назвав дії російської армії такими, що суперечать не лише міжнародному праву, але й військовим законам.