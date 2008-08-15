Перш ніж летіти до Грузії, Меркель заверне до Медведєва

Канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ прибуває сьогодні у Сочі.

Як передає радіо "Свобода", там вона зустрінеться з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

Очікується, що сторони обговорюватимуть шляхи врегулювання кризи між Росією та Грузією та ситуацію в регіоні, зокрема, становище біженців і надання їм гуманітарної допомоги.

У неділю А.МЕРКЕЛЬ відвідає Тбілісі, де проведе переговори з грузинським керівництвом.