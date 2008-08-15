У Судані обстріляли український вертоліт, що використовується Місією Організації Об’єднаних Націй, жертв і постраждалих немає.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв’язку України, 11 серпня о 12.25 вертоліт Мі-8, що виконував політ за планом Місії ООН за маршрутом Ель Джанейна – Кулбус – Тіна – Ель Джанейна (Судан), був обстріляний зі стрілецької зброї.

Екіпаж прийняв рішення про повернення на аеродром вильоту. Посадка виконана без ускладнень.

На борту повітряного судна знаходилися чотири члени екіпажу та один пасажир. Ніхто не постраждав.

У результаті обстрілу вертоліт отримав пошкодження правої задньої стулки радіовідсіку хвостової балки, радіостанції «Баклан-20» та панелі РК Аі-9.

Експлуатант та власник вертольоту – ЗАТ «Українські вертольоти».

Розслідування інциденту проводить місія ООН за участю представника Державної авіаційної адміністрації України.