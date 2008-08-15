Москва погрожує «адекватно відповісти» на розміщення ПРО в Польщі

Росія дасть адекватну відповідь на підписання Америкою і Польщею договору про розміщення систем ПРО на польській території. Про це в інтерв`ю РІА Новості заявив член Ради Федерації, колишній командувач Північним Флотом В’ячеслав Попов, повідомляє Ехо Москви.

Підписання цього документа – чергове наближення до наших меж військової інфраструктури іншої країни і ми не можемо не дати адекватну відповідь на ці дії, заявив він. Попів припустив, що генштаб найближчим часом зробить перегрупування потенційних цілей озброєних сил. На думку сенатора, населення Польщі і Чехії введене в оману, оскільки не усвідомлює того, що розміщення ПРО на території цих країн є прямою загрозою для них самих.