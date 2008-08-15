Кондоліза Райс прибула в Тбілісі

Держсекретар США Кондоліза Райс прибула сьогодні в Тбілісі для переговорів з грузинським керівництвом, передає ІТАР-ТАРС .

«Я збираюся провести переговори з президентом Михайлом Саакашвілі, щоб прояснити ті домовленості, яких досягли французи, - заявила вона журналістам на борту літака на шляху до Тбілісі. - А потім ми постараємося добитися офіційної угоди про припинення вогню і виведення російських військ з країни».

Газета.ру