США не пропонували ввести в уряд Асада представників опозиції - ЗМІ

Про це розповів агентству Reuters американський чиновник на умовах анонімності, передає РБК. «Такої пропозиції немає», — сказав він, зазначивши, що позиція США щодо сирійського питання залишається незмінною.

17 червня президент РФ Володимир Путін, виступаючи на пленарному засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму, розповів про деяку пропозицію «американських партнерів» щодо «інкорпорування представників опозиції в діючі структури влади, наприклад в уряд». Він додав, що вважає це «абсолютно прийнятним».

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До виступу російського президента інформації про цю пропозицію з боку влади США у ЗМІ не було. Яких саме представників сирійської опозиції Путін мав на увазі, він не уточнив.

Уряд Сирії затверджено главою держави Башаром Асадом у квітні 2011 року, через місяць, після того як почалася громадянська війна. Більшість міністрів — члени правлячої партії «Баас», решта -представники партій, які підтримали кандидатуру Асада на президентських виборах у 2014 році.

Сирійська опозиція вимагає створення перехідного уряду без участі в ньому Башара Асада і його прихильників. У 2012 році «група дій», у складі якої європейські країни, Росія, США і ЛАД, підписали в Женеві комюніке про прийняття заходів по врегулюванню конфлікту в Сирії. Заходи включають створення перехідного уряду, створення нової Конституції і проведення на її основі парламентських і президентських виборів з участю міжнародних спостерігачів.

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У квітні 2016 року в Сирії пройшли вибори в народну раду Сирії (парламент), за підсумками яких «Баас» отримав майже 80% місць. «Зовнішня» опозиція (створений в Ер-Ріяді Вищий комітет з переговорів, який об'єднує різні опозиційні групи, створені сирійськими дисидентами в інших країнах), деякі представники «внутрішньої» (групи, створені на території Сирії), сирійські курди, а також США, Франція, Німеччина і Великобританія оголосили бойкот виборам ще до їх початку, визнавши їх такими, що суперечать цілям женевських переговорів. Опозиція домагається відставки Асада. З цим, зазначив співрозмовник Reuters, погоджуються і США.

За підсумками квітневого раунду женевських переговорів сторони визначили, що новий перехідний уряд Сирії може включати і учасників чинного уряду, і представників опозиції. Представники «зовнішньої» опозиції залишили переговори ще до їх завершення.

За словами представника Держдепартаменту США Марка Тонера, відомство вважає складним процес повернення опозиції до переговорів, але сподівається, що сторонам вдасться почати політичне врегулювання в країні з 1 серпня. Це, зазначив він 17 червня на брифінгу, є «кінцевою датою», на яку слід спиратися, як прийнято в подібних ситуаціях, зокрема в процесі переговорів з Іраном.