Буш попередив Росію про можливу ізоляцію

Президент США Джордж БУШ знову висловив підтримку Грузії з боку Вашингтона, і попередив Москву, що її дії можуть призвести до ізоляції Росії.

Про це повідомляє Civil Georgia.

"Холодна війна" закінчилася, - сказав сьогодні Президент США, - закінчився час держав сателітів і сфер впливу".

За його словами, Грузія - демократична країна, але "на жаль, в Росії сприймають розширення свободи і демократії як загрозу своїм інтересам".

"Тільки Росія може вирішити, чи може вона повернутися на шлях відповідальних держав, чи продовжити проводити політику, за якою послідують лише конфронтація та ізоляція, - сказав Дж.БУШ. - Для поліпшення відносин зі Сполученими Штатами, Європою й іншими державами, для того, щоб зайняти своє місце в світі, Росія повинна поважати свободу своїх сусідів".

"Несприятливі відносини з Росією не на користь Америці, і несприятливі відносини з Америкою не в російських інтересах. Своїми діями за останні дні Росія завдала збитку своєму авторитету і своїм відносинам з народами вільного світу", – зазначив Президент США.