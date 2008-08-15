Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ підписав угоду про припинення вогню між Грузією і Росією, яке складається з шести пунктів.

Як повідомляє радіостанція “Ехо Москви”, про це М.СААКАШВІЛІ заявив одразу після зустрічі з Державним секретарем США Кондолізою РАЙС.

Також М.СААКАШВІЛІ заявив, що Тбілісі більше не допустить окупації своєї території. Одночасно грузинський лідер звинуватив Захід у тому, що він недостатньо жорстко відреагував на дії Росії в Південній Осетії, повідомляє Рейтер.

Тим часом, Росія очікує на підтвердження повідомлення про те, що Президент Грузії поставив свій підпис під документом. У прес-службі Кремля заявили, що Москва поставить свій підпис як посередник тільки після Грузії.

Як повідомлялося, 12 серпня президенти Росії і Франції Дмитро МЕДВЕДЄВ і Ніколя САРКОЗІ запропонували план мирного врегулювання російсько-грузинського конфлікту з 6 принципів: не вдаватися до використання сили; остаточно припинити всі військові дії; забезпечити вільний доступ до гуманітарної допомоги; повернути збройні сили Грузії до місць постійної дислокації; вивести збройні сили РФ на лінію, яку займали перед початком бойових дій; почати процес міжнародного обговорення питань майбутнього статусу Південної Осетії і Абхазії і шляхів забезпечення їх надійної безпеки.

Того ж дня Н.САРКОЗІ відбув у Тбілісі, де провів переговори зі своїм грузинським колегою Михайлом СААКАШВІЛІ, в результаті яких за узгодженням з російською стороною з фінального проекту документа було запропоновано вилучити фразу про можливий початок обговорення статусу двох невизнаних республік.