Райс: припинення вогню - це одне, а невизнані республіки - це інше

Держсекретар США Кондоліза РАЙС заявляє, що угода про припинення вогню не пропонує переглянути політичний статус Південної Осетії та Абхазії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на спільній прес-конференції в Тбілісі з президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ.

«Хочу ще раз підкреслити - США підтримують територіальну цілісність Грузії», - сказала К.РАЙС.

Вона додала, що російська атака на Грузію призвела до того, що багато країн світу поставили під питання їхні відносини з Росією. Вона також підкреслила, що зараз головне - виведення російських військ з території Грузії. За її словами, підписане президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ передбачає найголовніше – припинення вогню.

К.РАЙС відзначила, що зараз необхідно, щоб міжнародні спостерігачі прибули до Грузії, необхідна гуманітарна допомога, а потім - перейти до реконструкції і відновлення країни.

За її словами, США продовжує співробітничати з урядом Грузії, міжнародними організаціями для того, щоб країна продовжила економічне зростання. «З провідними фінансовими інститутами світу буде розроблений спеціальний економічний пакет – інвестори повинні бути упевнені в безпеці роботи в Грузії», - підкреслила Держсекретар США.

«Ведеться міжнародна дискусія, щоб приїхали міжнародні спостерігачі, щоб забезпечити безпеку в зонах конфлікту. Ми шукали вихід протягом декількох років, але не знайшли. Вважаю, повинна бути центральна сила, яка забезпечить єдність в Грузії і мир в цій країні. Новий політичний статус Південної Осетії і Абхазії не розглядається», - підкреслила К.РАЙС.

К.РАЙС підкреслила, що процес врегулювання конфліктів на території Грузії винен продовжиться з активною участю Заходу.

Згідно з підписанимм домовленостям, російські війська повинні негайно залишити територію Грузію і вийти за межі зони конфлікту.

Документ також передбачає відновлення статус-кво в Південній Осетії і Абхазії.