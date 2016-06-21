Лондон вимагає від ЄС швидких реформ, якщо Велика Британія залишиться в його складі

Британський міністр закордонних справ Філіп Хаммонд заявив у понеділок, 20 червня, в Люксембурзі, що всі обіцянки глав держав і урядів країн-членів ЄС повинні бути виконані "швидко і в повному обсязі", передає dw.com.

За його словами, Євросоюз повинен змінитися таким чином, щоб "бралися до уваги турботи звичайних людей".

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Хаммонд підтвердив, що вихід Великої Британії з ЄС буде "безповоротним". Він додав, що в тому випадку, якщо 23 червня на референдумі британці проголосують за Brexit, у країни "не буде шляху назад". Сполучене королівство "пізніше ніколи не зможе знову вступити в ЄС, хіба що на неприйнятних умовах", заявив міністр. Серед таких умов він назвав членство в єврозоні та участь у Шенгенській угоді.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон перерахував цілий ряд реформ, які повинні бути проведені, щоб його країна залишилася в ЄС. Зокрема, до них належать обмеження соцзабезпечення для іноземців з країн-членів ЄС, збільшення повноважень національних парламентів та зміцнення конкурентоспроможності в Європі.