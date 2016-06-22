У Лівії внаслідок вибуху на складі боєприпасів загинули 20 цивільних - ЗМІ
Щонайменше 20 мирних жителів загинули внаслідок вибуху на складі боєприпасів у місті Гарабуллі на заході Лівії.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцевого чиновника.
Склад знаходився під контролем озброєної групи бойовиків з міста Місурата, що у 140 км від Гарабуллі, але після зіткнень з місцевими жителями вони покинули свій табір.
Вибух стався тоді, коли місцеві жителі увійшли на склад, але наразі незрозуміло, що спровокувало вибух.
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"Число жертв зростає і ми робимо усе можливо, аби доставити їх до найближчих лікарень", - зазначив чиновник. Наразі близько 30 людей отримали поранення".
Місцевий житель, який також підтвердив загибель людей, сказав, що зіткнення спалахнули після суперечки в магазині між місцевими жителями та бойовиком, який відмовлявся платити за придбаний товар.
Після зіткнень деякі місцеві жителі протестували шляхом блокування головної прибережної дороги між Місураті і столицею країни – Тріполі.