Суд присяжних не знайшов плагіат у пісні Led Zeppelin "Stairway to Heaven"

Про це повідомляє Reuters.

Led Zeppelin запідозрили в копіюванні пісні «Taurus» гурту Spirit, яка вийшла за кілька років до «Stairway to Heaven». Пейдж у своїх свідченнях стверджував, що був не дуже знайомий з композицією «Taurus», однак пояснив, що у нього був альбом Spirit з цією піснею.

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Позов подав Майкл Скідмор, довірчий власник майна покійного гітариста Spirit Ренді Вульфа, відомого як Ренді Каліфорнія.

Розгляд справи тривав тиждень. Присяжні після двох днів обговорень прийшли до висновку, що гітарні рифи, які звучать на початку пісні Led Zeppelin, не були схожі на ті, що звучали в «Taurus».