Наслідки Brexit: Шотландія просить Брюссель залишитися в ЄС і готує відповідні документи

Про це вона заявила за результатами позачергового засідання уряду Шотландії в суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

"Кабінет погодився шукати можливості негайно розпочати дискусії з інститутами ЄС та державами-членами, щоб вивчити всі варіанти захисту місця Шотландії в ЄС", - сказала Стерджен.

Крім того, вона збирається створити консультативну групу експертів, які будуть консультувати її з юридичних, фінансових і дипломатичних питань, оскільки вона прагне продовжити членство Шотландії в ЄС.

Читайте такожРеферендум щодо Brexit: Великобританія проголосувала за вихід із Євросоюзу

Перший міністр також повідомила, що її кабінет погодився почати роботу над законодавством, яке дозволило б опцію другого референдуму про незалежність.

"Ми готові діяти рішуче заради єдності Шотландії та її прогресу. Як я вже говорила вчора, другий референдум про незалежність, безсумнівно є варіантом, який повинен бути на столі і який фактично вже є на столі", - заявила Стерджен.

Нагадаємо, 62% виборців Шотландії проголосували за те, щоб Британія залишилася в ЄС.

На референдумі 2014 року шотландські виборці відкинули ідею про незалежність Шотландії від Британії.

Тоді проти незалежності Шотландії проголосували 55% громадян країни.

У квітні цього року голова шотландського уряду Нікола Стерджен заявила, що Шотландія повинна мати право провести новий референдум про незалежність, якщо Великобританія на референдумі вирішить вийти зі складу Європейського Союзу.