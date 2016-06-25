Наслідки Brexit: Шотландія просить Брюссель залишитися в ЄС і готує відповідні документи
Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що буде шукати "термінових дискусій" з Брюсселем з метою "захистити місце Шотландії в ЄС" після того, як Британія проголосувала за вихід із союзу.
Про це вона заявила за результатами позачергового засідання уряду Шотландії в суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.
"Кабінет погодився шукати можливості негайно розпочати дискусії з інститутами ЄС та державами-членами, щоб вивчити всі варіанти захисту місця Шотландії в ЄС", - сказала Стерджен.
Крім того, вона збирається створити консультативну групу експертів, які будуть консультувати її з юридичних, фінансових і дипломатичних питань, оскільки вона прагне продовжити членство Шотландії в ЄС.
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Перший міністр також повідомила, що її кабінет погодився почати роботу над законодавством, яке дозволило б опцію другого референдуму про незалежність.
"Ми готові діяти рішуче заради єдності Шотландії та її прогресу. Як я вже говорила вчора, другий референдум про незалежність, безсумнівно є варіантом, який повинен бути на столі і який фактично вже є на столі", - заявила Стерджен.
Нагадаємо, 62% виборців Шотландії проголосували за те, щоб Британія залишилася в ЄС.
На референдумі 2014 року шотландські виборці відкинули ідею про незалежність Шотландії від Британії.
Тоді проти незалежності Шотландії проголосували 55% громадян країни.
У квітні цього року голова шотландського уряду Нікола Стерджен заявила, що Шотландія повинна мати право провести новий референдум про незалежність, якщо Великобританія на референдумі вирішить вийти зі складу Європейського Союзу.