В Італії затримали одного з найбільш розшукуваних мафіозі

46-річного Фаццаларі впіймали в південній провінції Калабрія. У 1999 році його заочно засудили до довічного ув'язнення за низку злочинів, включно з убивством, замах на вбивство, вимагання і зв'язки з мафією, передає LB.ua.

За даними поліції, він входив до когорти керівників злочинного угруповання Ндрангета (Ndrangheta) - одного з найвпливовіших мафіозних кланів. Це угруповання стоїть за значною частиною поставок кокаїну в Європу.

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Фаццаларі не чинив опору під час арешту, повідомила влада. У момент арешту він був із жінкою.

Уперше Фаццаларі втік з-під арешту 1996 року.

Італійський уряд привітав новину про його арешт. Прем'єр-міністр Маттео Ренці написав у "Твіттері": "Спасибі суддям і силам правопорядку. Хай живе Італія!".

Preso nella notte dai Carabinieri il boss della Ndrangheta Fazzalari. Grazie a giudici e forze-Ordine. Viva l'italia! #buonadomenica — Matteo Renzi (@matteorenzi) June 26, 2016

Фаццаларі був другим за значимістю розшукуваним мафіозі після Маттео Мессіни Денаро - лідера сицилійської мафії Коза Ностра.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Італії співробітники поліції, видавши себе за транспортування піци, заарештували ватажка великої злочинної організації "Каморра". Поліцейським вдалося встановити місцезнаходження ватажка мафії, який з 2013 року перебував у бігах.