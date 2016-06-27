У Меркель вітають можливий вступ незалежної Шотландії до ЄС

Про це заявив голова комітету Бундестагу у справах ЄС і соратник Ангели Меркель Гюнтер Крігбаум, передає Reuters.

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"ЄС як і раніше складатиметься з 28 держав-членів, так як я очікую нового референдуму про незалежність Шотландії, який буде успішним", - сказав Крігбаум.

"Ми повинні будемо швидко реагувати на заявку на вступ до ЄС від дружньої країни", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що Шотландія зробить все можливе щоб залишитися в ЄС, у тому числі накласти вето на рішення щодо виходу Великої Британії з ЄС.