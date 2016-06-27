"Забирайся": ЗМІ повідомляють про сплеск расизму у Британії після референдуму про вихід з ЄС

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на The Guardian.

Так, на вході в польський культурний центр на заході Лондона з'явилося расистське графіті. При цьому представники асоціації і поліція відмовляються розкривати зміст повідомлення, яке вже стерто.

Крім того, після оголошення підсумків референдуму в поштові скриньки жителів Хантінгдона графства Кембріджшир були кинуті послання расистського характеру. Листівки антипольського змісту були знайдені і біля однієї з шкіл.

За словами екс-заступника глави МЗС Британії Саїда Варсі, багатьох іммігрантів зупиняють на вулиці і кажуть їм покинути країну. Так, жінці родом з Польщі сказали вийти з автобуса і почати пакувати валізи для повернення додому.

Повідомляється також про різні випадки прояви нетерпимості до мусульман і вихідців з країн Південної Азії. Так, в Бірмінгемі група молодих людей підійшла до мусульманки зі словами: «Забирайся, ми проголосували за вихід».

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Видання пише і про низку інших інцидентів. Як зазначається, багато з них пов'язані з помилковим розумінням того, що результати референдуму означають, що жителям ЄС нібито доведеться покинути Британію.

Референдум з питання виходу Великобританії з Євросоюзу пройшов 23 червня. Прихильники Brexit здобули перемогу на референдумі з 51,9% голосів, проти виступили 48,1%.