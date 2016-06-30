Лідери США, Мексики і Канади домовилися зміцнювати економічні зв'язки

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Ізоляціонізм не може принести суспільству процвітання", - сказав президент Мексики Енріке Пенья Ньєто.

Три найбільших країни північноамериканського континенту домовилися розвивати альтернативну енергетику, будувати вітряні та сонячні електростанції, а також налагодити постачання енергією через сухопутні кордони.

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Після переговорів у середу канадський прем'єр Джастін Трюдо пообіцяв мексиканському президентові спростити візовий режим для мексиканців, а Ньєто у відповідь пообіцяв зняти обмеження на експорт яловичини.

Крім того, президент США Барак Обама, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і президент Мексики Енріке Пенья Ньєто пообіцяли до 2025 року виробляти 50% електроенергії з поновлюваних джерел енергії.

При цьому в Канаді і США плани лідерів цих держав щодо зменшення викидів парникових газів ще належить розглянути головам провінцій і американському Верховному суду відповідно.

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Крім того, найімовірніший кандидат на висунення в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп обіцяє переглянути Північноамериканську угоду про вільну торгівлю (NAFTA) у разі свого обрання президентом.

Тим не менш, Трюдо, Ньєта і Обама впевнені, що у трьох держав вийде зміцнити зв'язки і працювати над подальшою торговою інтеграцією.