Масове вбивство в гей-клубі Орландо: 49 світових зірок розповіли про 49 жертв теракту (відео)

Відео опубліковано на сторінці організації "Кампанія за права людини" на сайті YouTube.

Про загиблих розповідають актори Кріс Пайн, Кьюба Гудінг-молодший, Метт Бомер і Джерард Батлер, актриси Конні Бріттон, Сара Полсон, Ліа Мішель, Джейн Фонда, Емма Робертс, Керрі Вашингтон, Софія Вергара, Джеймі Лі Кертіс, Ганна Паквін, а також співачки Леді Гага і Демі Ловато.

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Крім того, в записі відео взяли участь режисер Лі Деніелс, зірка реаліті-шоу і золотий призер Олімпіади Кейтлін Дженнер, письменник і активіст Чез Боно, який є сином співачки Шер, який змінив стать.

Як повідомляв УНІАН, Омар Матін, який застрелив 49 осіб в гей-клубі Pulse у місті Орландо в штаті Флорида, був завсідником цього закладу.