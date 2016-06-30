Канада візьме на себе провідну роль у створенні батальйонів НАТО у Східній Європі

Про це заявили міністр оборони Харджит Саджан і голова МЗС Стефан Діон, повідомляє сайт уряду Канади.

Зокрема повідомляється, що в якості однієї з чотирьох провідних націй Канада має намір створити і очолити ротаційні багатонаціональні бойові групи НАТО, які будуть сприяти підвищенню передової присутності НАТО в Східній та Центральній Європі разом із США, Великобританією і Німеччиною.

«Канада стоїть пліч-о-пліч із своїми союзниками по НАТО, які працюють для стримування агресії і забезпечують мир і стабільність в Європі», - сказав міністр оборони Харджит Саджан.

Додаткові відомості про вклад збройних сил Канади будуть оголошені на саміті НАТО, який відбудеться у Варшаві 8-9 липня.