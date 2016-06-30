Канада візьме на себе провідну роль у створенні батальйонів НАТО у Східній Європі
22:46, 30 червня 2016Світ
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Канада візьме на себе провідну роль у створенні батальйонів для підтримки програми стримування і оборони в Східній та Центральній Європі.
REUTERS
Про це заявили міністр оборони Харджит Саджан і голова МЗС Стефан Діон, повідомляє сайт уряду Канади.
Зокрема повідомляється, що в якості однієї з чотирьох провідних націй Канада має намір створити і очолити ротаційні багатонаціональні бойові групи НАТО, які будуть сприяти підвищенню передової присутності НАТО в Східній та Центральній Європі разом із США, Великобританією і Німеччиною.
«Канада стоїть пліч-о-пліч із своїми союзниками по НАТО, які працюють для стримування агресії і забезпечують мир і стабільність в Європі», - сказав міністр оборони Харджит Саджан.
Додаткові відомості про вклад збройних сил Канади будуть оголошені на саміті НАТО, який відбудеться у Варшаві 8-9 липня.
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