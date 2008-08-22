Росія створить буферну зону навколо Південної Осетії і Абхазії

Росія планує створити на грузинській території навколо Південної Осетії і Абхазії “буферну зону” і розмістити там на постійній основі 2 тисячі своїх військовослужбовців, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Сьогодні на брифінгу в Москві заступник начальника Генерального штабу Росії Анатолій НОГОВІЦИН зауважив, що глибина “буферної зони” становитиме від 6 до 18 км.

"Аеродром у Сенаки входить у межі відповідальності (російських військ у Грузії), місто Гори - ні", - наголосив А.НОГОВІЦИН, говорячи про межі зони безпеки.

Стосовно заяви Президента Грузії Михаїла СААКАШВІЛІ про неприйнятність розміщення російських блокпостів на грузинській території російський генерал заявив, що РФ "не має наміру вести консультації з керівництвом Грузії з приводу розміру буферних зон".