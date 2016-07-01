ЗМІ повідомили про катастрофу літака Іл-76 МНС Росії
17:48, 01 липня 2016Світ
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У Росії при гасінні лісових пожеж розбився Іл-76.
На борту літака можуть перебувати до 10 осіб / mchs.gov.ru
Про це повідомляє as.baikal.tv.
"До місця направили пошукову групу. З неофіційних джерел стало відомо, що НП сталася на кордоні Казачинсько-Ленського і Качугського районів, імовірно, біля села Карів. Трохи раніше в тому районі вдалося зафіксувати сигнал мобільного телефону одного з членів екіпажу", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, в Іркутській області пропав літак Іл-76, на борту якого можуть перебувати до 10 членів екіпажу.
Російське МНС інформацію про втрати зв'язку з літаком підтвердило.
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