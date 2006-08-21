Теракт у Москві: є загиблі і поранені

У східній частині Москви, на ринку "Євразія", стався вибух.

Як передає РІА «Новости»з посиланням на джерело в правоохоронних органах столиці, "вибух на ринку, який розташований за адресою Ізмайлівський бульвар, будинок 2, стався близько 10.30 мск. Потім почалася пожежа".

За попередніми даними МНС Росії, на ринку спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Загинули семеро чоловік, серед них - троє дітей, сказали в МНС.

У московській службі порятунку повідомили, що постраждали 25 осіб.

Водночас джерело в силових структурах повідомило РІА “Новости”, що на ринку було два вибухи: перший пролунав, приблизно, о 10.01, а другий – за п`ятнадцять хвилин.

На місце події прибули перші команди пожежників і рятувальників.