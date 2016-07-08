Парламент Польщі схвалив виправлену версію закону про реформу конституційного суду

Влада країни розраховує, що нова версія закону задовольнить західних партнерів Польщі, які раніше піддали реформу суду жорсткій критиці, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

У той же час представники опозиції заявляють, що і нова форма документа дає уряду занадто великий вплив на конституційний суд.

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Реформа суду була прийнята польською владою наприкінці минулого року. Згідно з новими правилами, для винесення рішення за нього повинні проголосувати дві третини з усіх суддів. При цьому як мінімум 13 суддів повинні бути присутніми на засіданні.

Крім того, реформа наділяє парламент правом усувати суддів конституційного суду від посад, а президента і мін'юст - право скаржитися на суддів, одночасно позбавляючи суду права визнавати президента країни нездатним виконувати свої обов'язки.

1 червня Єврокомісія випустила формальне попередження на адресу влади Польщі, заявивши, що реформа національного конституційного суду являє собою систематичну загрозу" верховенства права в країні.

Згідно з виправленою версією документа, для винесення рішення необхідна проста більшість голосів суддів і присутність 11 суддів на засіданні.