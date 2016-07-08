Парламент Польщі схвалив виправлену версію закону про реформу конституційного суду
Польський парламент схвалив виправлену версію закону про реформу конституційного суду країни, внесеного правлячою в країні партією "Право і справедливість".
Влада країни розраховує, що нова версія закону задовольнить західних партнерів Польщі, які раніше піддали реформу суду жорсткій критиці, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
У той же час представники опозиції заявляють, що і нова форма документа дає уряду занадто великий вплив на конституційний суд.
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Реформа суду була прийнята польською владою наприкінці минулого року. Згідно з новими правилами, для винесення рішення за нього повинні проголосувати дві третини з усіх суддів. При цьому як мінімум 13 суддів повинні бути присутніми на засіданні.
Крім того, реформа наділяє парламент правом усувати суддів конституційного суду від посад, а президента і мін'юст - право скаржитися на суддів, одночасно позбавляючи суду права визнавати президента країни нездатним виконувати свої обов'язки.
1 червня Єврокомісія випустила формальне попередження на адресу влади Польщі, заявивши, що реформа національного конституційного суду являє собою систематичну загрозу" верховенства права в країні.
Згідно з виправленою версією документа, для винесення рішення необхідна проста більшість голосів суддів і присутність 11 суддів на засіданні.