Збільшилася кількість жертв зіткнення поїздів в Італії

Про це повідомляє РБК з посиланням на місцеву газету Fatto Quotidiano.

Раніше було відомо про 23 загиблих і 50 поранених. Наразі кількість тих, хто отримав поранення, не змінилася.

Читайте такожЗіткнення поїздів в Італії: ЗМІ розповіли нові подробиці однієї з найбільших залізничних аварій в історії країни

Шестеро людей перебувають у критичному стані. Влада попереджає, що кількість жертв може знову зрости.

Як повідомляв УНІАН, два пасажирські поїзди зіткнулися 12 липня в провінції Барі на півдні Італії, між містами Андрія і Корато. Це стало однією з найбільших залізничних аварій в історії Італії.