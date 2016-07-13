Збільшилася кількість жертв зіткнення поїздів в Італії
00:17, 13 липня 2016Світ
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Кількість жертв зіткнення поїздів на півдні Італії зросла до 25 осіб.
REUTERS
Про це повідомляє РБК з посиланням на місцеву газету Fatto Quotidiano.
Раніше було відомо про 23 загиблих і 50 поранених. Наразі кількість тих, хто отримав поранення, не змінилася.
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Шестеро людей перебувають у критичному стані. Влада попереджає, що кількість жертв може знову зрости.
Як повідомляв УНІАН, два пасажирські поїзди зіткнулися 12 липня в провінції Барі на півдні Італії, між містами Андрія і Корато. Це стало однією з найбільших залізничних аварій в історії Італії.
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