У вантажівці, яка в'їхала у натовп людей у Ніцці, знайдено зброю і гранати

Про це повідомляє французьке видання Le Figaro з посиланням на джерело в поліції, передає РБК.

Мер Ніцци Крістіан Естрозі повідомив про 70 загиблих в результаті наїзду вантажівки на натовп, пише Дождь.

«Це найжахливіша трагедія в історії нашого міста. Загинуло понад 70 осіб», — написав він твіттері. Естрозі зазначив, що «все вказує на те, що дії водія були навмисними».

Читайте також"Вічна жертва": журналісти знайшли чоловіка, якого "вбивають" при кожному теракт

«Він зробив кілька пострілів у натовп. У вантажівці знайдено багато зброї, а також гранати», — повідомив мер.

Як повідомляв УНІАН, вантажний автомобіль в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. В результаті теракту загинули більше 70 осіб.