У вантажівці, яка в'їхала у натовп людей у Ніцці, знайдено зброю і гранати
У вантажівці, яка в'їхала у натовп людей на Англійській набережній в Ніцці, виявили вогнепальну зброю та гранати.
Про це повідомляє французьке видання Le Figaro з посиланням на джерело в поліції, передає РБК.
Мер Ніцци Крістіан Естрозі повідомив про 70 загиблих в результаті наїзду вантажівки на натовп, пише Дождь.
«Це найжахливіша трагедія в історії нашого міста. Загинуло понад 70 осіб», — написав він твіттері. Естрозі зазначив, що «все вказує на те, що дії водія були навмисними».
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«Він зробив кілька пострілів у натовп. У вантажівці знайдено багато зброї, а також гранати», — повідомив мер.
Як повідомляв УНІАН, вантажний автомобіль в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. В результаті теракту загинули більше 70 осіб.