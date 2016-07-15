Інші країни ЄС можуть послідувати прикладу Brexit - голова МЗС Польщі

Про це він заявив в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt, передає РБК.

«Існує небезпека ефекту доміно, — сказав голова МЗС. На його думку, ЄС необхідно терміново провести реформи і знайти відповіді на внутрішні виклики, в тому числі міграцію, проблеми в економіці і питання внутрішньої і зовнішньої безпеки.

Читайте такожТереза Мей: уряду потрібен додатковий час для підготовки до переговорів про Brexit

Ващиковський зазначив, що зараз у Польщі не існує жодної серйозної політичної сили, яка закликала б до проведення референдуму щодо виходу з Євросоюзу. «Я сподіваюся, що ми вживемо рішучих заходів у зв'язку з необережними діями, здійсненими європейськими реформаторами», — додав він.

За словами голови МЗС, ймовірно, у рішенні британців свою роль зіграв той факт, що «Європа втручається в ті сфери, де члени ЄС повинні розбиратися самі».