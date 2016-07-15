Джонсон: Brexit не означає, що Велика Британія покидає Європу

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Є величезна різниця між виходом з ЄС і нашими відносинами з Європою, які, я гадаю, лише інтенсифікуються", - сказав Джонсон у четвер, 14 квітня, додавши, що вихід з ЄС "жодним чином не означає покинути Європу".

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Джонсон також повідомив, що у розмові з ним держсекретар США Джон Керрі погодився з його баченням. "Його (Керрі -Ред.) погляд такий, що після Brexit та переговорів … він хоче бачити більше Великобританії за кордоном, більшу глобальну роль. І я вважаю, що ми маємо зараз можливість цього досягнути", - зауважив він.

Глава британського МЗС також в іронічному стилі відповів на критику на свою адресу, зокрема, з боку свого французького колеги Жана-Марка Еро, який заявив, що Джонсон "постійно брехав британському народу" під час агітації за Brexit. "Після голосування, подібного до референдуму 23 червня, було неминучим, що зі стель європейських канцелярій відпаде певна кількість штукатурки", - сказав він, додавши, що буквально кілька годин тому Еро надіслав йому "чарівного листа", у якому висловив сподівання на поглиблення двосторонніх відносин між державами в усіх сферах.