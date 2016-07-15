У ЄС відреагували на теракт у Франції

Про це заявив в Twitter голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

«Ми будемо боротися проти тероризму всередині і за межами Євросоюзу. Нашу рішучість можна забезпечити тільки нашою єдністю», - йдеться в повідомленні.

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У свою чергу, глава Євроради Дональд Туск зазначив, що Європа єдина з французьким народом і урядом у боротьбі з насильством і ненавистю», повідомляє Reuters.

Як повідомляв УНІАН, вантажний автомобіль навмисне в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. Внаслідок теракту в Ніцці загинуло до 80 осіб.