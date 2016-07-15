"Варварська і підла атака": ООН засудила бійню на узбережжі в Ніцці
09:36, 15 липня 2016Світ
952 0
Рада Безпеки ООН засудила напад в Ніцці, який стався вчора ввечері під час святкування Дня взяття Бастилії.
REUTERS
Про це йдеться у заяві Радбезу ООН.
Читайте такожЧисло жертв теракту в Ніцці зросло до 84 осіб: фоторепортаж Reuters
"Радбез ООН самим серйозним чином засуджує варварську і підлу атаку ввечері в День взяття Бастилії, 14 липня, в Ніцці. Члени Ради висловили співчуття родинам загиблих, а також уряду Франції", - йдеться в заяві.
Як повідомляв УНІАН, вантажний автомобіль навмисне в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. Внаслідок теракту в Ніцці загинуло до 84 осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter