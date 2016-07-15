Біля Ейфелевої вежі після салюту спалахнула пожежа (відео)

До місця НП прибули автомобілі пожежної служби Парижа, повідомляє агентство Reuters.

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Про причини пожежі поки нічого не повідомляється. При цьому уточнюється, що біля вогнища пожежі сталися три вибухи.

Як повідомляв УНІАН, вантажний автомобіль навмисне в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. Кількість жертв зросла до 84 осіб.