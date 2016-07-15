Біля Ейфелевої вежі після салюту спалахнула пожежа (відео)
10:19, 15 липня 2016Світ
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Грандіозний феєрверк біля Ейфелевої вежі з нагоди Дня взяття Бастилії у ніч на п'ятницю, 15 липня, ледь не обернувся трагедією: після салюту спалахнула пожежа.
REUTERS
До місця НП прибули автомобілі пожежної служби Парижа, повідомляє агентство Reuters.
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Про причини пожежі поки нічого не повідомляється. При цьому уточнюється, що біля вогнища пожежі сталися три вибухи.
Як повідомляв УНІАН, вантажний автомобіль навмисне в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. Кількість жертв зросла до 84 осіб.
ALERTE : incendie au pied de la #TourEiffel !! Video : pic.twitter.com/aUkmzlpyV2— Alexis THIEBAUT (@alexisthiebaut) July 14, 2016
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