У Франції оголошено триденний траур

Як повідомляє Meduza, влада Ніцци прийняла рішення скасувати всі громадські заходи в місті в найближчі дні, а також закрили доступ на міські пляжі.

Зокрема, скасовано проведення концерту співачки Ріанни, запланованого на вечір п'ятниці, 15 липня, і джазового фестивалю в Ніцці. Рішення прийнято з міркувань безпеки. Також на невизначений термін закритий доступ на набережну, де в ніч на 15 липня внаслідок терористичного акту загинули 84 людини.

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У ніч на 15 липня 31-річний француз туніського походження на вантажівці в'їхав у натовп в Ніцці, де зібралися на набережній для святкування Дня взяття Бастилії. Терорист проїхав набережною близько двох кілометрів, давлячи людей, після чого був убитий в перестрілці з поліцією.