Жертвами теракту у Ніцці стали десять дітей
13:01, 15 липня 2016Світ
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Внаслідок теракту в Ніцці загинули щонайменше десять дітей.
REUTERS
Про це повідомляє The Telegraph.
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Ще 18 осіб із числа постраждалих в даний час знаходяться в реанімації, повідомляє місцева влада.
Також повідомляється, що кількість загиблих може зрости.
Як повідомляв УНІАН, у Ніцці внаслідок теракту під час святкування Дня взяття Бастилії загинули щонайменше 84 людини, серед них - один громадянин України.
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