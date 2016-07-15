Жертвами теракту у Ніцці стали десять дітей

Про це повідомляє The Telegraph.

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Ще 18 осіб із числа постраждалих в даний час знаходяться в реанімації, повідомляє місцева влада.

Також повідомляється, що кількість загиблих може зрости.

Як повідомляв УНІАН, у Ніцці внаслідок теракту під час святкування Дня взяття Бастилії загинули щонайменше 84 людини, серед них - один громадянин України.