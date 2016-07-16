Літак Ердогана приземлився у Стамбулі - Reuters
03:35, 16 липня 2016Світ
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Літак президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана приземлився у Стамбулі.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters з посиланням на турецького високопосадовця.
BREAKING: Turkish official says Erdogan's plane landing in Istanbul https://t.co/Ki7gqHaqLlpic.twitter.com/RSJelsDVs1— Reuters World (@ReutersWorld) July 16, 2016
Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 15 липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні.
При цьому ЗМІ повідомили, що главу Генерального штабу Туреччини Хулусі Акара захопили в заручники і утримують в будівлі відомства в Анкарі.
У свою чергу президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган був змушений звернутися до громадян через відеозв'язок з мобільного телефону.
Пізніше у Туреччині ввели військовий стан і комендантську годину.
Ердоган перебував в Мармарисі, коли почався військовий переворот
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