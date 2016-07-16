Літак Ердогана приземлився у Стамбулі - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на турецького високопосадовця.

BREAKING: Turkish official says Erdogan's plane landing in Istanbul https://t.co/Ki7gqHaqLlpic.twitter.com/RSJelsDVs1 — Reuters World (@ReutersWorld) July 16, 2016

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 15 липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні.

При цьому ЗМІ повідомили, що главу Генерального штабу Туреччини Хулусі Акара захопили в заручники і утримують в будівлі відомства в Анкарі.

У свою чергу президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган був змушений звернутися до громадян через відеозв'язок з мобільного телефону.

Пізніше у Туреччині ввели військовий стан і комендантську годину.