Учасники військового перевороту захопили телеканал CNN Turk в Анкарі
Група турецьких військових, які підтримують переворот, захопила будівлю медіахолдингу Dogan і телеканалу CNN Turk в Анкарі.
Про це повідомляється на сторінці телеканалу в Twitter.
BREAKING A group of soldiers landed in Dogan Media Center where @cnnturk is based. They have entered the studio. pic.twitter.com/D2QMF6s8Xt— CNN Turk ENG (@CNNTURK_ENG) July 16, 2016
Пізніше з'явилося повідомлення, що військові зупинили мовлення телеканалу CNN Turk. При цьому невідомо, які саме вимоги висунули військові.
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BREAKING Coup plotters are ending @cnnturk's broadcast now. #TurkeyCoupAttemptpic.twitter.com/YFUrphgFbX— CNN Turk ENG (@CNNTURK_ENG) July 16, 2016
Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 15 липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні.
Після цього в Туреччині запровадили воєнний стан і комендантську годину.
Через кілька годин турецька розвідка заявила, що спроба військового перевороту відбита, а більшість причетних затримані.