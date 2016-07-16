Учасники військового перевороту захопили телеканал CNN Turk в Анкарі

04:37, 16 липня 2016
Світ
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Група турецьких військових, які підтримують переворот, захопила будівлю медіахолдингу Dogan і телеканалу CNN Turk в Анкарі.

twitter.com/CNNTURK_ENG

Про це повідомляється на сторінці телеканалу в Twitter.

Пізніше з'явилося повідомлення, що військові зупинили мовлення телеканалу CNN Turk. При цьому невідомо, які саме вимоги висунули військові.

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Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 15 липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні.

Після цього в Туреччині запровадили воєнний стан і комендантську годину.

Через кілька годин турецька розвідка заявила, що спроба військового перевороту відбита, а більшість причетних затримані.

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