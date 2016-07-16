Учасники військового перевороту захопили телеканал CNN Turk в Анкарі

Про це повідомляється на сторінці телеканалу в Twitter.

BREAKING A group of soldiers landed in Dogan Media Center where @cnnturk is based. They have entered the studio. pic.twitter.com/D2QMF6s8Xt — CNN Turk ENG (@CNNTURK_ENG) July 16, 2016

Пізніше з'явилося повідомлення, що військові зупинили мовлення телеканалу CNN Turk. При цьому невідомо, які саме вимоги висунули військові.

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Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 15 липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні.

Після цього в Туреччині запровадили воєнний стан і комендантську годину.

Через кілька годин турецька розвідка заявила, що спроба військового перевороту відбита, а більшість причетних затримані.