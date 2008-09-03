США виділять $1 мільярд на допомогу Грузії?

Адміністрація Буша в середу оголосить про пропозицію виділити близько $1 млрд у допомогу Грузії для відновлення після війни, повідомив представник адміністрації, передає Reuters.

Планована допомога Грузії надаватиметься планомірно протягом декількох років, повідомив анонімний представник адміністрації Буша. Інші деталі плану поки не повідомляються.

Газета.ру