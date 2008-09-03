Румунія представила аргументи проти України у Гаазі
08:31, 03 вересня 2008Світ
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В Міжнародному суді розпочалися слухання
У вівторок в Міжнародному суді ООН у Гаазі розпочалися слухання справи щодо українсько-румунської територіальної суперечки довкола острова Зміїний. На першому засіданні слово було надано румунській стороні. Представник МЗС Румунії Богдан Ауреску заявив, що Україна намагається розширити свої кордони у Чорному морі усупереч міжнародним нормам. За словами офіційного речника, для обґрунтування своїх претензій Київ використовує острів Зміїний, який був незаконно відібраний у Румунії Радянським Союзом і розташований лише за кілька кілометрів від сухопутної румунської території. Позицію України Гаазький суд заслухає до початку наступного тижня.
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