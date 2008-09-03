Медведєв назвав Саакашвілі “політичним трупом”

Президент Росії заявив, що Росія вважає грузинського президента Михаїла Саакашвілі “політичним трупом”.

Також в інтерв`ю італійській пресі Дмитро Медведєв спрогнозував чинній грузинській владі банкрутство.

Російський лідер каже, що Москва готова вести з Грузією переговори на різні теми, однак він особисто зустрічатися із Саакашвілі не збирається.

А грузинський парламент найближчим часом запровадить надзвичайний стан у Південній Осетії та Абхазії і оголосить ці території окупованими російськими військами. Воєнний стан по всій країні скасують.

Напередодні Грузія офіційно повідомила Росію про розрив з нею дипломатичних відносин. Відсьогодні російське посольство в Грузії припинить роботу, а дипломати виїдуть з країни найближчим часом. У Москві працюватиме лише грузинське консульство.

ICTV