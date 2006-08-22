Британська поліція не може знайти 16 терористів-смертників

Скотланд-ярд розшукує 16 потенційних терористів, які, за даними слідства, перебувають на території Великої Британії. Розшукувані смертники є громадянами цієї країни і пройшли підготовку в тренувальних таборах "Аль-Каєди", розташованих на території Афганістану і Пакистану, повідомляє газета News Of The World.

Поліцейські побоюються, що смертники можуть здійснити теракти у будь-який момент. Для запобігання терактам Велика Британія відправила до Пакистану 6 офіцерів з антитерористичного підрозділу, які мають здійснити слідчі заходи спільно з місцевими розвідувальними службами.

За словами представників пакистанської розвідки, група британців, які проходили підготовку в тренувальних таборах "Аль-Каєди" на території Пакистану, налічувала 24 особи. З них вдалося викрити лише 8, а місце перебування решти зловмисників з`ясувати досить складно, оскільки вони перебували в цій країні під вигаданими іменами.

Інформація про перебування на території Великої Британії 16 потенційних терористів з`явилася у розпорядженні правоохоронних органів після допиту сімох затриманих у Пакистані підозрюваних (з них троє - британці) в організації терористичної змови в аеропорту Хітроу 10 серпня 2006 року. Затриманим інкримінується причетність до підготовки вибухів 20 літаків американських авіакомпаній.

Лента.ру