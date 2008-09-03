Путін став впливовішим за Анжеліну Джолі

У сотню найвпливовіших людей за версією видання Vanity fairвперше увійшов російський прем`єр Володимир Путін, пише Полит.ру.

Більш того - він відразу очолив рейтинг, випередивши медіа-магната Руперта Мердока, співвласників Google, інвест-гуру Воррена Баффета, російського «містера Челсі» Романа Абрамовича, екс-президента США Білла Клінтона, Бреда Піта з Анджеліною Джолі і багатьох інших відомих і не дуже людей.