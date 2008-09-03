Два естонські хутори проситимуть Росію визнати їх незалежність

Два хутори на північному сході Естонії, неподалік російського кордону, оголосили себе Естонською радянською соціалістичною республікою і мають намір просити Росію визнати їх незалежність. Про це йдеться на сайті регіональної організації "Комуністи Петербурга і Ленобласті". Стверджується також, що мешканці хуторів вже сформували свій уряд і народне ополчення і виставили прикордонні стовпи на кордоні з рештою Естонії.

“Эхо Москвы”