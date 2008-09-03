НАТО взяло під контроль повітряний простір Грузії

Система контролю повітряного сполучення Грузії підключена до аналогічної системи НАТО, що дасть змогу альянсу одержувати інформацію з грузинських радарів, повідомляє кореспондент ІТАР-ТАРС в Брюсселі, присутній на щотижневому брифінгу прес-секретаря НАТО Джеймса Аппатурая (James Appathurai).

Представник альянсу зазначив, що грузинська система повітряного контролю "значною мірою зруйнована" внаслідок бойових дій, і знадобиться певний час, щоб задовольнити прохання Тбілісі про допомогу у відновленні радарів.

Рішення про приєднання Грузії до програми НАТО з обміну даними про ситуацію в повітряному просторі було прийняте ще в березні 2008 року. У Тбілісі заявляли, що використання сучасних методів контролю допоможе точно встановити факти порушення повітряного простору країни. Раніше грузинська влада неодноразово звинувачувала російські ВПС у вторгненні в її повітряний простір, нагадує Лента.ру.

На сьогодні до єдиної системи повітряного контролю НАТО входять члени альянсу та Австрія. Крім того, угоду про участь у програмі підписали Албанія, Фінляндія і Україна.