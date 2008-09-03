Тимошенко і Солана обговорили питання регіональної безпеки
22:40, 03 вересня 2008Світ
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У контексті конфлікту між РФ і Грузією
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО провела сьогодні телефонну розмову з Генеральним секретарем Ради міністрів Європейського Союзу – Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ.
Під час розмови обговорювалися питання регіональної безпеки у контексті військового конфлікту між Росією і Грузією та питання європейської інтеграції України, повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ секретаріату КМУ.
Сторони погодились, що збереження внутрішньої політичної стабільності є необхідною умовою наближення України до ЄС, зазначили в управлінні.
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