Тереза Мей заявляє, що загрози з боку Росії та КНДР є "цілком реальними"

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Виступаючи 18 липня у парламенті, Мей зазначила, що британський ядерний арсенал є «життєво важливою складовою системи національної безпеки і оборони вже майже півстоліття і було б абсолютно неправильно від цього відмовлятися».

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За словами Терези Мей, загрози з боку таких держав, як Росія і Північна Корея, «цілком реальні».

Таким чином, прем’єр-міністр Великої Британії підтримала багатомільярдний план модернізації ядерного арсеналу – перш за все балістичних ракет Trident.

Як повідомляв УНІАН, раніше британський генерал Олександр Річард Ширрефф, колишній заступник верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі попередив про можливу ядерну війну з Росією, яка може вибухнути протягом найближчого року.